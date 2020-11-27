الكاظمي يعين قائداً جديداً لشرطة ذي قار ويحيل القائد السابق للتحقيق

2020/11/27 | 22:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أصدر أمرا بتعيين قائد جديد لشرطة محافظة ذي قار، بعد إحالة القائد السابق للتحقيق، وذلك على خلفية أعمال العنف التي شهدتها مدينة الناصرية.وقال المصدر، إن “رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمر باحالة قائد شرطة ذي قار حازم الوائلي إلى …

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