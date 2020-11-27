2020/11/27 | 22:22 - المصدر: سفن سكاي

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اكد اللواء سعد معن مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية تعيين لواء الشرطة عودة سالم عبود قائداً لشرطة محافظة ذي قار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء سعد معن : تعيين لواء الشرطة عودة سالم عبود قائداً لشرطة محافظة ذي قار 7 SKY TV.

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