سلة العراق تخسر أمام البحرين بالوقت الاضافي

2020/11/27 | 22:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}خسر المنتخب الوطني العراقي بكرة السلة مباراته الأولى في النافذة الثانية من تصفيات كاس آسيا ،الجارية احداثها في البحرين ، امام المنتخب البحريني بنتيجة 95- 92 .

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