أول تصريح لقائد شرطة ذي قار الجديد

2020/11/27 | 22:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن القائد الجديد لشرطة محافظة ذي قار، اللواء عودة سالم الجابري، انه سيمارس مهامه رسميا بالمنصب غداً السبت.

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