وطني السلة يخسر امام البحرين في التصفيات الاسيوية

2020/11/27 | 22:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تعقد موقف المنتخب الوطني بكرة السلة في التصفيات الاسيوية، بعد خسارته امام البحرين ضمن النافذة الثانية بنتيجة 95-92.

وبدأ المنتخب البحريني بقوة وانهى الربع الاول لمصلحته بنتيجة 18-16 واستمر تفوق البحرين في الربع الثاني ليتفوق بنتيجة 27-15.

بعدها وحسم المنتخب الوطني الربع الثالث لمصلحته بنتيجة 24-15 ثم واصل تفوقه في الربع الرابع الذي انتهى بنتيجة 23-18، ليتعادل الفريقان ويلجآن الى الشوط الاضافي.

واستطاع منتخب البحرين حسم النتيجة لصالحه ليفوز بنتيجة 17-14 وتكون النتيجة الاجمالية 95-92.



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