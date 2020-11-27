ديالى تكشف لاول مرة عن خارطة” الزراعة الديمية” للموسم المقبل

2020/11/27 | 22:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الجمعة، لاول مرة عن خارطة الزراعة الديمية خلال الموسم الحالي.

وقال رئيس اتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خارطة الزراعة الديمية للموسم الحالي تتالف من جزئيين رئيسين الاول لمحصول الحنطة وخصص له نحو86 الف دونم فيما خصص للجزء الثاني وهو محصول الشعير نحو 5 الاف دونم”.

واضاف التميمي،ان” 6 مناطق لاتزال تمارس طريقة الزراعة الديمية ابرزها العظيم لافتا الى ان هذا النوع من الزراعة قديم جدا ويعتمد بالاساس على الامطار كمورد اساسي في عمليات السقي لافتا الى انه كلما كانت الامطار وفيرة كانت الزراعة الديمية منتجة”.

وتعد الزراعة الديمية من الانواع القديمة جدا في زراعة محصولي الحنطة والشعير وهي تنفذ في مناطق محددة من ديالى خاصة التي تشهد معدلات عالية لهطول الامطار الموسمية”.انتهى 25 ف

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