النشاط والوعي - مالك ابوعليا

2020/11/27 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: اليكسي نيكولايفيتش ليونتيف*ترجمة مالك أبوعلياعند دراسة هذه المُشكلة، فان النقطة الأولى التي يتعين علينا مُراعاتها هي مسألة أهمية مقولة النشاط في أي تفسير لكيفية تحديد الوعي البشري.هناك مُقاربتان لهذا السؤال.



تفترض احدهمها الاعتمادية المُباشرة لظواهر الوعي على التأثيرات المُتنوعة التي تُمارَس على أنظمة الانسان الاستقبالية.



تم التعبير عن هذه المُقاربة بوضوح كلاسيكي ......





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