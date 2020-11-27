2020/11/27 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوناب_كمال يُحاول أندريا روغ (Andrea B.



Rugh) في مؤلّفه الإجابة على أربعة تساؤلات: ماهي الثقافة السياسية للقيادة في مجتمع عشائري مثل الإمارات؟ ماهي العوامل الخارجية التي غيّرت شكل الحكم ؟ كيف استطاع الحكّام التحوّل بسرعة من حُكمٍ متساوٍ إلى حكمٍ يتطلّب هرمية وسلطة؟ هل توجد اليوم ثقافة سياسية مماثلة، وكيف يتمّ التعبير عنها؟؛ وقد تباينت الأهداف السياسية للإمارات منْ نزعة توسعية لـ أبو ظبي إلى جهود القواسم في ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مٌقتطفاتٌ من كتاب: الثقافة السياسية للقيادة في الإمارات العربية المتحدة - بوناب كمال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مٌقتطفاتٌ من كتاب: الثقافة السياسية للقيادة في الإمارات العربية المتحدة - بوناب كمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).