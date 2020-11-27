التربية تعلن آلية الدوام للعام الدراسي الجديد

2020/11/27 | 22:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

865 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

نشرت وزارة التربية، الجمعة، آلية الدوام للعام الدراسي 2020 – 2021 في ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدة على تطبيق إجراءات السلامة للطلبة والملاكات التعليمية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (27 تشرين الثاني 2020) انها "اتخذت العديد من الإجراءات استعدادا للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، بهدف ضمان استمرار عملية التعليم والتعلم وبما يؤمن صحة التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية وسلامتهم".

وأضاف البيان، ان "هناك خلية أزمة شكلت برئاسة وزير التربية علي حميد الدليمي، تتولى عملية إدارة الازمات وإيجاد المعالجات السريعة لها، فضلا عن تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة، إذ سيكون الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)" .

وتابع: "إذ إن المرحلة الابتدائية قسمت أيام الدراسة فيها..



(يوم السبت لتلاميذ الصف الأول، ويوم الأحد للصف الثاني، ويوم الإثنين للصف الثالث، اما يوم الثلاثاء فللصف الرابع، ويوم الأربعاء للصف الخامس وأخيرا يوم الخميس للصف الساس الابتدائي)".

وزاد: "وكذلك الحال في دوام المدارس الثانوية بمستواها (المتوسط والإعدادي)، فقد خصص (يوم السبت للصف الأول المتوسط، ويوم الأحد للصف الثاني المتوسط، ويوم الاثنين للصف الثالث المتوسط، ويوم الثلاثاء للصف الرابع الإعدادي، ويوم الأربعاء للصف الخامس الإعدادي، ويوم الخميس للصف السادس الإعدادي)".

وأوضح: "اما فيما يخص دوام المدارس الاهلية الذي سيكون ليوم واحد أيضا، فيجب عليها الالتزام التام بتعليمات وضوابط خلية الأزمة وقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية التي تنطبق على المدارس الحكومية"، ولفت البيان الى ان "دوام أعضاء الهيئات الإدارية والاشرافية والتعليمية سيكون بواقع 50% من الملاك الكلي" .

وأشار البيان، إلى ان "الوزارة ستقوم بتوفير (التعليم عن بعد) بواسطة القناة التربوية ودعم القنوات المحلية لمختلف المواد والمراحل الدراسية ، إذ تضاف حصص المواد التي تدرس (عن بعد) الى حصص المواد التي تدرس بالتعليم المباشر، لتعزيز عملية تعليم الطلبة وإثرائها، مع تأكيد أهمية اكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والأساليب التعليمية (الالكترونية والمباشرة)".

وأكدت الوزارة في ختام بيانها على "تطبيق إجراءات السلامة للطلبة والملاكات التعليمية وتأكيد ارتداء الكمامات، إذ تتولى إدارة المدرسة مسؤولية إحالة أي تلميذ أو طالب تظهر عليه إعراض فيروس كورونا، الى المراكز الصحي".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن آلية الدوام للعام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن آلية الدوام للعام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).