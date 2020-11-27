الصحة توجه بإجراء حملات فحص للهيئات التدريسية والطلبة

2020/11/27 | 22:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة الصحة والبيئة، السبت، بإجراء حملات فحص للهيئات التدريسية والطلبة. وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “وزارة الصحة وجهت الفرق الصحية في بغداد والمحافظات للقيام بحملات واسعة لفحص الهيئات التدريسية والطلبة ولجميع المراحل وتزامنا مع بدء العام الدراسي لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا”.

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