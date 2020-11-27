اقليم كوردستان وروسيا يؤكدان تعزيز العلاقات الثنائية

2020/11/27 | 22:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل دابان شدلة نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، اوليك ليفين القنصل الروسي العام في اقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، بالاضافة الى سبل تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان وروسيا.

واكد نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية والقنصل الروسي ضرورة تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان وروسيا في جميع المجالات.

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