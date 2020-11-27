لاهور شيخ جنكي يزور ضريح القائد الراحل محمود بيسري

2020/11/27 | 22:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الجمعة، ضريح البيشمركة العتيد الراحل محمود محمد عارف المعروف بـ(محمود بيسري).

ووضع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني اكليلا من الزهور على الضريح تقديرا ووفاء لدور البيشمركة والقائد الراحل محمود بيسري.

كما قام عدد كبير من المواطنين ورفاق واصدقاء البيشمركة العتيد محمود بيسري بزيارة ضريحه للتعبير عن مواساتهم لعائلته وحزنهم برحيله ووضعوا اكاليل من الزهور على ضريحه.

والقائد والبيشمركة العتيد اللواء محمود بيسري كان قائدا لقوات سكرتارية فقيد الامة الرئيس مام جلال، وافته المنية يوم الاحد الماضي بعد اصابته بفايروس كورونا.

وعمل الراحل على انجاز مهامه بكل اخلاص وتفان وكان نموذجا للقائد المخلص وفي تنفيذ مهامه وواجباته كان دقيقا ومهنيا.

PUKmedia خاص ‌

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