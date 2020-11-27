من بغداد إلى نينوى.. سعد معن يكشف تفاصيل جديدة عن ’عصابة الكوبرا’

2020/11/27 | 22:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الجمعة، تفاصيل جديدة عن "عصابة التقاعد"، مشيراً إلى أن نشاطاتها شملت عدة مناطق في العاصمة بغداد، فضلاً عن المحافظات الأخرى.



وقال معن، خلال استضافته على القناة الرسمية، وتابعه "ناس" ( 27 تشرين الثاني 2020) إن "هذه العملية جاءت بتوجيه من رئيس الحكومة، ومتابعة وزير الداخلية، بخطوة بخطوة، إذ تم القبض على 29 شخصاً متهماً، بينهم 13 موطفاً في هيئة التقاعد، منهم أربعة موظفات، برئاسة المدعو أبو هاشم، وزوجته المدعوة كوبرا، ويملكون مكتبين؛ الأول في منطقة الشواكة، والثاني في منطقة المنصور، حيث وضعت لافتات على تلك المكاتب تظهر أنها للمحاماة أو ما يشبه ذلك".

وأضاف معن، أن "المناطق التي نشطوا فيها هي دوائر التقاعد في الشواكة والوثبة، ومحافظات صلاح الدين، والأنبار، ونينوى، حيث تم ضبط الكثير من الأختام المزورة، ولواصق فسفورية، تحمل اسم هيئة التقاعد، والكثير من بطاقات الماستر كارد، بالإضافة إلى طابعات قديمة، لاستخدامها في تزوير الأوراق القديمة، مثل الورق الأصفر، المستخدم في شهادات الوفاة، والتقارير الطبية".

وأشار إلى أن " أحد المتهمين كان يعمل سابقا في هيئة التقاعد، ولديه خبير في هذا المجال، وحوّل منزله إلى ورشة للتزوير، حينما ضُبط"، لافتاً إلى أن "العملية استغرقت عدة أشهر، بدأت بتلقى المعلومات، والاستدراج والتعقب، ونصب الكمائن في مناطق من العاصمة لكشف هؤلاء، الذين يصدرون هويات مزورة ويروجون معاملات مزورة".

وتابع أن "بعض الرواتب وصلت إلى 8 ملايين، وبعض الفروقات وصلت إلى 260 مليوناً"، لافتاً إلى أن "عملية مقبلة لا تقل أهمية عن هذه ستنفذها وزارة الداخلية".

وقال سعد، إن "توقيتات إنجاز معاملات المواطنين أصبحت أقل، عقب القبض على تلك العصابة، حيث كانت تعرقل المعاملات، للحصول على الأموال، وقسم منهم يقومون بسرقة هذه الملفات والاستفادة منها في عمليات التزوير".

واعلنت وزارة الداخلية، الاحد الماضي، اختراق شبكة تزوير، كلفت جرائمها وتحايلها، الدولة اكثر من 30 مليار شهريا، من خلال دفع رواتب تقاعدية لغير مستحقيها.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 تشرين الثاني 2020)، أنه "بمتابعة شخصية واشراف مباشر من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبموافقات ومتابعات قضائية من اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد مؤلفة من ٢٩ متهم (موظفين ومعقبين) في الهيئة العامة للتقاعد يقومون بعمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنين ومنحهم رواتب تصل إلى ( ٨ ملايين دينار عراقي) وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى (٢٦٠ مليون دينار عراقي) دون استحقاق قانوني".

واضاف البيان انه "على إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل في وكالة الاستخبارات الذي تمكن من اختراق شبكة التزوير وتوثيق عملياتها الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات"، مؤكدا انه " سيتم إحالة الشبكة الإجرامية إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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