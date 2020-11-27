حداد في العراق بعد وفاة أحد اللاعبين نتيجة نوبة قلبية مفاجئة

2020/11/27 | 22:49 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اللاعب توفي بعد سكتة قلبية (الاتحاد العراقي لكرة القدم)تعرّض سجاد علي، أحد لاعبي دوري الدرجة الأولى العراقي لكرة القدم، إلى نوبة قلبية مفاجئة ليفارق الحياة على إثرها، وذلك خلال مباريات الجولة الثانية للبطولة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

وأعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي الحداد لثلاثة أيام، والوقوف دقيقة صمت، وذلك حداداً على وفاة سجاد علي وحيد لاعب نادي الصليخ، والذي فارق الحياة خلال مباراة فريقه أمام بسماية، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وتقدم رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، والاعضاء كافة، بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة اللاعب ومحبيه، وكذلك إلى نادي الصليخ والوسط الرياضي كافة، لرحيل موهبة كروية شابة.

وتعرّض لاعب فريق الصليخ، إلى السقوط المفاجئ على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة بالدقائق الـ10 الأخيرة من المباراة، قبل أن يتدخل معالج نادي الصليخ لمراقبة حالته، والذي طلب نقله فوراً إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة نتيجة نوبة قلبية، حسب الفحوصات الطبية التي أجريت له.

الهيأة التطبيعية تُعلن الحداد لثلاثة أيام بعد وفاة لاعب نادي الصليخ أعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم...

Posted by ‎الاتحاد العراقي لكرة القدم - Iraq Football Association‎ on Friday, 27 November 2020

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