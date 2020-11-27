علاوي : العملية السياسية انتهت الى غير رجعة ..وتظاهرات تشرين تعبير عن ضمير الشعب العراقي

2020/11/27 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / ابدى رئيس ائتلاف / الوطنية / اياد علاوي شكوكه بامكان اجراء الانتخابات ، في ظل الظروف والتوترات التي يشهدها الشارع العراقي .وقال علاوي في تصريح متلفز :" ان العملية السياسية في العراق انتهت الى غير رجعة ".واضاف :" ان تظاهرات تشرين ليست ظاهرة عابرة ، بل هي تعبير عن ضمير الشعب العراقي ".واكد علاوي :" ان استقرار العراق يعني استقرارا للمنطقة ، وخرابه يعني خراب المنطقة "./ انتهى

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