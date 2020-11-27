فوز وتعادل بدوري المحترفين الاردني لكرة القدم

2020/11/27 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/فاز فريق الرمثا على فريق السلط بهدفين لواحد في المباراة التي جرت اليوم على ملعب الحسن بمدينة اربد ، شمالي الاردن ، في اطار منافسات الاسبوع الرابع عشر لدوري المحترفين الاردني لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الرمثا رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد السلط عند 17 نقطة.



ومنح الفوز فريق الرمثا فرصة التقدم للمنافسة على لقب الدوري الذي يتصدره الوحدات برصيد 31 نقطة يليه الجزيرة 26 نقطة.وفي مباراة اخرى تعادل الاهلي وشباب الاردن بدون اهداف ، في المباراة التي جرت اليوم على ملعب الملك عبدالله الثاني جنوبي العاصمة عمان.



وبذلك رفع شباب الاردن رصيده الى 17 نقطة والاهلي الى 8 نقاط في المركز الاخير./انتهى

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