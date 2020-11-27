اول تعليق للسيد الصدر بعد تظاهرات التحرير

2020/11/27 | 22:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، الجمعة، عن أمله بأن تكون الانتخابات المقبلة "بيد الصالحين"....

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