شاهد ..تظاهرات حاشدة لأنصار التيار الصدري في العراق

2020/11/27 | 22:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل عشرات الالاف من انصار التيار الصدري في ساجحة التحرير وسط بغداد في وقفة تضامنية لاداء الصلاة الموحدة، في استعراض للقوة مع اقتراب موعد الانتخابات ا...

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