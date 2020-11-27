انطلاق الدفعة التاسعة لمحو الامية في عموم المحافظات يوم الجمعة المقبل

2020/11/27 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، اليوم الجمعة، انطلاق العام الدراسي للدفعة “التاسعة” لمحو الامية اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

وقالت وزارة التربية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الجهاز التنفيذي لمحو الأمية اعلن انطلاق العام الدراسي للدفعة “التاسعة” لمحو الامية اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق الـ4 من شهر كانون الأول المقبل في عموم البلاد، وسط إجراءات وتعليميات خلية الازمة / لجنة الصحة والسلامة الوطنية”، مؤكدة، “فتح مراكز محو الامية في مناطق مختلفة من المحافظات لالتحاق الراغبين بالدراسة ، وحث شريحة الاميين على سرعة الانضمام الى تلك المراكز في مناطق سكناهم”.

وقال وزير التربية / رئيس الهيأة العليا لمحو الأمية علي حميد الدليمي، بحسب البيان، ان “مراكز محو الامية ستفتح أبوابها اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ايذاناً ببدء العام الدراسي الجديد”، داعيا شريحة الاميين الى “الالتحاق بمراكز محو الامية والمواظبة على الدوام للإسهام في بناء اسرة متعلمة تسهم في رفع الوعي الاجتماعي”.

واكد الدليمي “أهمية تقليص معدلات الامية ونشر العلم والمعرفة بالمجتمع وتمكين المواطنين من التحصيل العلمي والحصول على الشهادة الدراسية التي تساعدهم في إيجاد فرصة عمل مناسبة”.

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