إنزال شعارات حزب العمال في سنجار

2020/11/27 | 22:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد قائممقام قضاء سنجار بمحافظة نينوى، محما خليل، بإنزال رموز ورايات لمجموعات غير قانونية في القضاء، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

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