التربية: إنطلاق الدفعة التاسعة لمحو الأمية الجمعة المقبلة

2020/11/27 | 22:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الجهاز التنفيذي لمحو الأمية ، انطلاق العام الدراسي للدفعة "التاسعة" لمحو الامية اعتباراً من يوم الجمعة الموافق الـ4 من شهر كانون الأول المقبل في عموم البلاد ، وسط إجراءات وتعليميات خلية الازمة / لجنة الصحة والسلامة الوطنية ، فيما اكدت الوزارة فتح مراكز محو الامية في مناطق مختلفة من المحافظات لالتحاق الراغبين بالدراسة ، وحث شريحة الاميين على سرعة الانضمام الى تلك المراكز في مناطق سكناهم .

وقال وزير التربية / رئيس الهيأة العليا لمحو الأمية الأستاذ علي حميد الدليمي : ان ، مراكز محو الامية ستفتح أبوابها اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ايذاناً ببدء العام الدراسي الجديد ، وأضاف " في هذه المناسبة ندعو شريحة الاميين الى الالتحاق بمراكز محو الامية والمواظبة على الدوام للإسهام في بناء اسرة متعلمة تسهم في رفع الوعي الاجتماعي " ، لافتاً الى أهمية تقليص معدلات الامية ونشر العلم والمعرفة بالمجتمع وتمكين المواطنين من التحصيل العلمي والحصول على الشهادة الدراسية التي تساعدهم في إيجاد فرصة عمل مناسبة .

واكد الدليمي حرص الوزارة على إنجاح مشروع محو الامية وخلق بيئة سليمة لبناء الانسان ، داعياً رؤساء مجالس محو الامية في الوحدات الإدارية والدوائر المعنية ومنظمات المجتمع المدني الى التعاون في هذا المجال .

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