ضبط ٣ متهمين متلبسين بحيازة المواد مخدرة في بابل

2020/11/27 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ( ٣ ) متهمين متلبسين بحيازة المواد المخدرة في محافظة بابل.

وقال القيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم القاء القبض على ( ٣ ) متهمين متلبسين بحيازة المواد المخدرة في محافظة بابل في عملتين منفصلتين”، مبينة ان “مفارز سيطرة الشهداء ( الآثار سابقا ) تمكنت من القبض على متهمين اثنين ضبط بحيازتهما على (١١) كيس من مادة الكرستال المخدرة تزن حوالي (١٤ غرام ) مع ادوات تستعمل للتعاطي متنوعة وآلة جارحة، عند احد مداخل مدينة الحلة الشمالية”.

واضافت القيادة، “فيما استطاعت شعبة شؤون مخدرات ناحية الكفل على اثر ممارسة امنية بالتعاون مع المفارز المشتركة ضمن سيطرة الناحية جنوبي الحلة من القاء القبض على متهم آخر بعد ان عثر بحوزته على اكثر من ( ١٩٠ ) حبة مخدرة نوع صفر واحد”.

واكدت، ان “المتهمين كافة تم تسليمهم مع المضبوطات الى المختصة لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية”.

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