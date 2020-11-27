العراق يشهد 'أمطارا غزيرة وحالوب وسيول وفيضانات وصواعق'

2020/11/27 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى بدأ حالة جوية الليلة فيها أمطار غزيرة وحالوب وسيول وفيضانات وصواعق وتبلغ ذروتها نهار وليل يوم السبت.

جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (27 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيها تطورات حالة الطقس لنهار ومساء يوم السبت بالقول:

"قبل الدخول في التوقعات لابد من التنبيه ان سلوك الغلاف الجوي في هذه الفترة يكون غير مستقر، وبناء على ذلك فأن كميات الامطار واماكنها وشدتها والتي تدرجها نماذج الطقس العالمية في توقعاتها عادة ما تخالف الواقع احيانا الا حين اقتراب الحالة .



كذلك نتمنى عدم الاخذ بتوقعات بعض صفحات التهويل والمبالغة والرعب..



واستمعوا للصوت الاقرب للحقيقة" .

وأوضح ان الحالة بدأت الليلة باندفاع السحب من الجنوب الغربي فيها غزارة وحالوب وسيول وفيضانات وصواعق.



نلخصها لكم ادناه:-

مناطق الامطار المتوقعة هذه الليلة لغاية فجر السبت هي :

البصرة

ميسان (غزارة على فترات خصوصا شمالها)

ذي قار

السماوة (غزارة متوقعة احيانا)

الديوانية (غزارة احيانا)

واسط

ديالى

بابل

النجف

كربلاء

اربيل

كركوك

مناطق متفرقة من دهوك

وتابع عطية، ان "الحالة تبلغ ذروتها نهار وليل يوم السبت، ويستمر هطول الامطار الخفيفة الى المعتدلة نهار ومساء يوم السبت في نفس المدن اعلاه وتضاف لها صلاح الدين ومناطق من جنوب وشرق الانبار".

وبين ان "فرص الغزارة واردة في مناطق عديدة من واسط وديالى وميسان والبصرة ومناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط" .

وحذر المتنبئ الجوي بالقول ان "مناطقا من العاصمة بغداد وواسط وديالى ستكون تحت خط الامطار (الشديدة) المصحوبة بحبات البرد (الحالوب) وبابل وكربلاء يوم السبت ليلا، تستدعي الحذر من الفيضانات الداخلية والسيول .يضاف لها ميسان وشمال البصرة ايضا في وقت متأخر من ليل السبت/الاحد".

وتوقع، ان "تستمر حالة عدم الاستقرار صباح الاحد لكن بشدة اقل ربما، وسنوافيكم بتفاصيل ذلك ليل يوم غد السبت" .

واختتم عطية بذكر "تحذيرات عامة:-

1- من غزارة الامطار في المناطق اعلاه

2- من صواعق البرق والرعد وتجنب السفر برا وبحرا.

3- من الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية احيانا.

4- من السيول على المناطق الحدودية لديالى وواسط وميسان.

5- فيضانات داخلية متوقعة في مناطق الغزارة.

وننوه الى عودة فرص الامطار المصحوبة بالغزارة مع حالة جوية جديدة يوم الثلاثاء المقبل المصادف 1-12-2020".

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