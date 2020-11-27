2020/11/27 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي على أبواب وطني إله يصلبونبي يعذبوالشيطان السعيدمنشغلايكتب قصائد الغزل للموت القادم من أعماق الظلمتحت ظل شجرة******غراب أجرب يمسك قلما أصما وورقا أصفريكتب موجزا طويلاومفصلالتاريخ المجزرة*****مسخ جاء من رحم عقيميلبس الديباجويحتلي بالنفائس المدخرةفارسايمتطي حمارا كان في الأصلمسخرةتلك صورة أيامناوندعي أننا من أندر< ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة من خلف العدسة القاتمة - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة من خلف العدسة القاتمة - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).