التربية تعلن انطلاق الدراسة في برنامج محو الأمية

2020/11/27 | 23:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، الجمعة، انطلاق الدراسة للدفعة التاسعة لمحو الامية في عموم المحافظات.

وذكر الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه اليوم الجمعة (27 تشرين الثاني 2020)، أن "انطلاق العام الدراسي للدفعة التاسعة لمحو الامية سيكون اعتباراً من يوم الجمعة الموافق الـ4 من شهر كانون الأول المقبل في عموم البلاد، وسط إجراءات وتعليميات خلية الازمة / لجنة الصحة والسلامة الوطنية".

وأكدت الوزارة، "فتح مراكز محو الامية في مناطق مختلفة من المحافظات لالتحاق الراغبين بالدراسة، وحث شريحة الاميين على سرعة الانضمام الى تلك المراكز في مناطق سكناهم".

وقال وزير التربية رئيس الهيئة العليا لمحو الأمية علي الدليمي، إن "مراكز محو الامية ستفتح أبوابها اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ايذاناً ببدء العام الدراسي الجديد"، مضيفا أنه "في هذه المناسبة ندعو شريحة الاميين الى الالتحاق بمراكز محو الامية والمواظبة على الدوام للإسهام في بناء اسرة متعلمة تسهم في رفع الوعي الاجتماعي".

ولفت الى "أهمية تقليص معدلات الامية ونشر العلم والمعرفة بالمجتمع وتمكين المواطنين من التحصيل العلمي والحصول على الشهادة الدراسية التي تساعدهم في إيجاد فرصة عمل مناسبة".

وأكد الدليمي "حرص الوزارة على إنجاح مشروع محو الامية وخلق بيئة سليمة لبناء الانسان"، داعياً "رؤساء مجالس محو الامية في الوحدات الإدارية والدوائر المعنية ومنظمات المجتمع المدني الى التعاون في هذا المجال".

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