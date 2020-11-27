2020/11/27 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت حدة الوتر في مينة الناصرية جنوبي العراق، غداة مقتل ثلاثة محتجين خلال مصادمات مع أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، فيما فرضت السلطات حظرا للتجوال وعمدت إلى إقالة قائد شرطة المدينة وتعيين بديل عنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يهاجمون المحتجين وسط الناصرية.. وتوجيهات جديدة لإنصار الصدر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يهاجمون المحتجين وسط الناصرية.. وتوجيهات جديدة لإنصار الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).