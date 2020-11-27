وزير الصحة يصدر قرارات تخص الصيادلة بينها إجازات العمل

2020/11/27 | 23:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة حسن التميمي

تشكيل لجنة وزارية لشمول الصيادلة بالعمل في المراكز الصحية النائية

إعادة النظر بمنح اجازات فتح محلات لبيع المستلزمات الطبية او حيازة الادوية

تشكيل لجنة مشتركة مع نقابة الصيادلة لمنح اجازات فتح صيدلية بالمناطق النائية لضمان وصول الدواء الامن للمريض

استيعاب اعداد الصيادلة وتوفير فرص عمل واسعة لهم

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