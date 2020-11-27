البشير شو مع احمد البشير: ربع الجداحة - الحلقة الثالثة 3

2020/11/27 | 23:24 - المصدر: البشير شو

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقة الثالثة من برنامج البشير شو الجمهورية لسنة 2020-2021 تبدأ الحلقة بإعلان عن مادة جديدة في دستور جمهورية البشير ثم يتسائل احمد البشير عن السياسي الذي يؤجل لقاءاته حتى لا يكون مادة في جمهورية البشير ثم تبدأ احداث الحلقة حول الفيضانات وما قصة مراسل النجباء ( العزيز ) الذي يبحث عن اسباب الفيضان وفي الجزء الثاني من الحلقة يبدأ محور الحلقة الرئيسي الا وهو ربع الله وجبهة ابو جداحة وفي الاخير اغنية لربع الجداحات والبلطجية تحت عنوان احنة الجداحة مستوحاة من اغنية احنة البيكيسي

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