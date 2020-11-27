حصيلة جديدة لاحداث الناصرية

2020/11/27 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر امني، الجمعة، عن حصيلة الاحداث التي شهدتها مدينة الناصرية اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حصيلة احداث الناصرية بلغت ثلاثة شهداء و70 جريحا".

واضاف المصدر انه "من ضمن الجرحى خمسة من القوات الامنية".

وافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان عددا من خيم المعتصمين احترقت بعد اندلاع شجار في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.





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