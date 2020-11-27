التربية تعلن موعد انطلاق الدراسة لمحو الامية في عموم المحافظات

2020/11/27 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التربية، الجمعة، انطلاق الدراسة للدفعة التاسعة لمحو الامية في عموم المحافظات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، (4 كانون الأول 2020).

وقال الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (27 تشرين الثاني 2020)، ان "انطلاق العام الدراسي للدفعة التاسعة لمحو الامية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الـ4 من شهر كانون الأول المقبل في عموم البلاد، وسط إجراءات وتعليميات خلية الازمة / لجنة الصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف البيان، "فيما أكدت الوزارة فتح مراكز محو الامية في مناطق مختلفة من المحافظات لالتحاق الراغبين بالدراسة، وحث شريحة الاميين على سرعة الانضمام الى تلك المراكز في مناطق سكناهم" .

وتابع، ان "وزير التربية/ رئيس الهيئة العليا لمحو الأمية، علي حميد الدليمي: قال ان مراكز محو الامية ستفتح أبوابها اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ايذانا ببدء العام الدراسي الجديد".

وذكر الوزير، بحسب البيان انه "في هذه المناسبة ندعو شريحة الاميين الى الالتحاق بمراكز محو الامية والمواظبة على الدوام للإسهام في بناء اسرة متعلمة تسهم في رفع الوعي الاجتماعي"، لافتا الى "أهمية تقليص معدلات الامية ونشر العلم والمعرفة بالمجتمع وتمكين المواطنين من التحصيل العلمي والحصول على الشهادة الدراسية التي تساعدهم في إيجاد فرصة عمل مناسبة" .

وأكد الدليمي، "حرص الوزارة على إنجاح مشروع محو الامية وخلق بيئة سليمة لبناء الانسان"، داعيا "رؤساء مجالس محو الامية في الوحدات الإدارية والدوائر المعنية ومنظمات المجتمع المدني الى التعاون في هذا المجال".

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