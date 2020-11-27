الاقتصاد السياسي الماركسي دليل البشرية نحو مجتمع – المستقبل – نحو الشيوعية – - خليل اندراوس

2020/11/27 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس عند وضع الاقتصاد السياسي عالج ماركس وإنجلز بصورة انتقادية واستخدما على نحو ابداعي ومن مواقع البروليتاريا الثورية إنجازات الفلسفة البرجوازية الكلاسيكية الألمانية وديالكتيك غيورغ هيغل ومادية فورباخ.ونشوء الاقتصاد السياسي الماركسي انطوى على أهمية حاسمة من خلال نشر الفهم المادي الجدلي وتطبيقه على تطور المجتمع البشري.



وقد تجاوز مؤسسا الشيوعية العلمية الطابع التأملي المحض لنظرة فورباخ إلى العالم ......





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