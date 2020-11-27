لنقرأ ماركس وانجلز معا 1 - ثامر الصفار

2020/11/27 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثامر_الصفار لنبدأ خطواتنا الاولىكتب كارل ماركس، وهو في سن السابعة والعشرين، في أطروحات عن فيورباخ، أو موضوعات عن فيورباخ، «أن الفلاسفة لم يفعلوا غير أن فسروا العالم بأشكال مختلفة ولكن المهمة تتقوم في تغييره».ورغم أطروحته هذه، أمضى ماركس وصديقه «عازف الكمان الثاني» كما يحلو لفريدريك إنجلز وصف نفسه، حياتهما في تفسير العالم، حيث قاما بمليء آلاف الصفحات، عاما بعد عام.



ليصل حجم أعمالهما، المنشورة في حياتهم ......





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