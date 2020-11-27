الخمسة أسابيع الأخيرة لدونالد ترامب

2020/11/27 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسة أسابيع متبقية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض بعدما وقعت الوكالة الحكومية على تفويض ببدء العملية الانتقالية للرئيس الـ46 جو بايدن والذي سيتولى رسميا منصبه في 20 يناير المقبل.

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