الأمن التركي يقبض على

2020/11/27 | 23:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تمكنت فرق رئاسة قسم الشرطة الدولية-الأوروبية في مديرية الأمن التركية، من القبض على "محمد شافيش أوغلو" العضو في منظمة حزب العمال الكردستاني في العراق، وجلبته إلى تركيا.

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