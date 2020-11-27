حصيلة جديدة لأحداث الناصرية

2020/11/27 | 23:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز}كشف مصدر مطلع، الجمعة، عن حصيلة الاحداث التي شهدتها مدينة الناصرية اليوم.

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