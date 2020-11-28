الكاظمي يصدر 4 قرارات بعد أحداث ذي قار

2020/11/28 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، قرارا باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار، وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث اليوم التي جرت في المحافظة، واعلان حظر التجوال فيها، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبدالله، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (27 تشرين الثاني 2020)، قال فيه ان "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصدر قرارا باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث اليوم التي جرت في المحافظة، واعلان حظر التجوال فيها، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق".

وأكد الكاظمي وفقا لما نقله رسول في بيانه، ان "توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وان لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في احداث اليوم".

وأضاف، ان "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعدا للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وان بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني".

وتابع رسول، ان "القائد العام يهيب بكل المواطنين الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي الزكي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد واهله الشر، حفظ الله العراق وشعبه".

وكان مصدر أمني، ذكر اليوم، (27 تشرين الثاني 2020)، إن السلطات الامنية في محافظة ذي قار قررت فرض حظر التجول في المحافظة على خلفية الاحداث في ساحة الحبوبي.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"ان ار تي"، ان الاجراء جاء في محاولة للسيطرة على الانفلات الأمني الذي تشهده ساحة الحبوبي بعد حدوث صدامات بين الصدريين والمتظاهرين أدت إلى وقوع ضحايا في صفوف المحتجين.

وكانت دائرة صحة ذي قار، أعلنت اليوم، (27 تشرين الثاني 2020)، وفاة شخص وإصابة 40 آخرين، فيما أصيب 5 عناصر من القوات الأمنية بينهم ضابط، خلال مواجهات حدثت في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وذكر الناطق باسم اعلام الدائرة، عمار بشار الزاملي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، إن "حصيلة احتكاك تظاهرات ساحة الحبوبي بلغت وفاة شخص واحد إثر طلق ناري، فضلا عن، حالة خطرة".

وأضاف الزاملي، أن "الإصابات الخفيفة بلغت 40 شخصا، بينهم 5 بطلق ناري والآخرين بالحجارة والآلات الحادة".

وتابع، أن "هناك خمس إصابات من القوات الأمنية بينهم ضابط".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل اعلام محلية، بحدوث مواجهات بين أنصار التيار الصدري ومحتجي تشرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية أدت إلى وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين.

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