الصحة تصدر توجيها للصيدليات.. وتحذر المخالفين بغلق نهائي

2020/11/28 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، الجمعة، بغلق الصيدليات التي لا يتواجد فيها الصيدلي، موعزا بتشكيل فرق مشتركة مع نقابة الصيادلة لمتابعة الموضوع.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (27 تشرين الثاني 2020)، ان "وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، وجه دائرة التفتيش في الوزارة بغلق الصيدليات التي لايتواجد فيها الصيدلي".

وأوعز التميمي، بحسب البيان، "بتشكيل فرق مشتركة مع نقابة الصيادلة لمتابعة الموضوع والتاكيد على تواجد المدير المسؤول في الصيدلية وضرورة ابرازه الامر النقابي للفرق التفتيشية التي ستكون جولاتها في كل الاوقات حتى في منتصف الليل وسيتم اغلاق الصيدلية المخالفة للضوابط الوزارية غلقا نهائيا".

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