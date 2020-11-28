عناوين على صفحة كورونا (2-2) - مزاحم مبارك مال الله

2020/11/28 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مزاحم_مبارك_مال_الله سابعاً ـ الرعب الذي أنتاب العالم يعيش سكان الآرض الرعب من هذا المرض لعدة أسباب: الأول ـ الإجراءات الصارمة والغريبة التي لم يعهدوها سابقاً من قبل الجهات الصحية المعنية.الثاني ـ أعداد المتوفين جراء الإصابة بالمرض وتناقل الاخبار بل وتضاربها عن سبب هذه الأعداد الهائلة من المصابين والمتوفين.الثالث – بدى للناس أنه لا يوجد في الآفق من مخرج لهذه المحنة فدخلوا في دهاليز الاجتهادات الفطرية و ......





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