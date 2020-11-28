رأس المال: الفصل الثاني والعشرون (78) تحول فائض القيمة إلى رأسمال - كارل ماركس

2020/11/28 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس تحول فائض القيمة إلى رأسمال1) عملية الإنتاج الرأسمالية على نطاق موسع.



تحول قوانين الملكية المتعلقة بالإنتاج السلعي إلى قوانين للتملك الرأسمالي درسنا، حتى الآن، كيف ينبثق فائض القيمة من رأس المال؛ وندرس الآن كيف ينبثق رأس المال من فائض القيمة.



إن استخدام فائض القيمة كرأسمال، أي إعادة تحويل فائض القيمة إلى رأسمال، هو ما يدعى بتراكم رأس المال(1).دعونا بادئ ذي بدء نعاين هذه الع ......





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