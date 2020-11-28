الناطق باسم القائد العام يصدر بياناً بشأن احداث ذي قار

2020/11/28 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، بياناً بشأن احداث محافظة ذي قار. وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اصدر قراراً باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث اليوم التي جرت في المحافظة ، واعلان حظر التجوال فيها، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق".واضاف أن "الكاظمي أكد أن توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وان لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في احداث اليوم".وتابع أن "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف"، لافتاً الى أن "بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني".ودعا الكاظمي، بحسب البيان، "المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد واهله الشر".

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