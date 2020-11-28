الأهلي المصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا

2020/11/28 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوز في الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة في المباراة النهائية.

تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة 5 ولكن الزمالك سجل هدف التعادل عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 31 ولكن الأهلي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 من تسديدة صاروخية.

ونجح الأهلي في فك عقدته بعدما اقتنص لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة منذ آخر تتويج عام 2013 وحقق اللقب بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بينما حل الزمالك وصيفاً بقيادة مدربه جايمي باتشيكو.

المصدر: كورة

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