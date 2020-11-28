الأهلي يتوج بطلا لأبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك

2020/11/28 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن نادي الأهلي المصري من الفوز على نظيره الزمالك، الجمعة، ليتوج بطلا في نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-1.

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