الأمن الإيراني: بدأنا عملية الكشف عن المسؤولين باغتيال العالم النووي

2020/11/28 | 00:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الأمن الايراني محمود علوي بان القوى الامنية بدأت عملية الكشف عن العناصر الارهابية العميلة الضالعة في عملية اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة قرب طهران ظهر الجمعة.

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