2020/11/28 | 00:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوز في الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة بملعب القاهرة في المباراة النهائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأهلي المصري بطلاً لأفريقيا بعد فوز قاتل على الزمالك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأهلي المصري بطلاً لأفريقيا بعد فوز قاتل على الزمالك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).