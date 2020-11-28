بينها فرض حظر تجوال.. الكاظمي يصدر عدة قرارات بشأن أحداث ذي قار

2020/11/28 | 00:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، قرارات عدة بشأن أحداث محافظة ذي قار.وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، إن القائد العام للقوات …

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