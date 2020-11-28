أمريكا تحرك حاملة طائرات وسفن حربية الى الخليج بسبب العراق

2020/11/28 | 00:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية، عن تحريك حاملة طائرات الى منطقة الخليج بسبب العراق.

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