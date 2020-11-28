2020/11/28 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي القرارات الحاسمة التي سيتخذها ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض؟

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