غوغل تعلن نيتها للتخلي عن أشهر تطبيقاتها

2020/11/28 | 01:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – واع

فاجأت شركة غوغل المستخدمين مؤخرا، وأعلنت عن نيتها حرمان أحد أشهر تطبيقاتها من ميزة مهمة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن مستخدمي تطبيق Hangoutsالشهير سيفتقدون تدريجيا ميزة مكالمات الفيديو الجماعية التي كان يوفرها التطبيق لهم.

ويشير الخبراء في غوغل إلى أن النسخة الجديدة 36.0 من تطبيق Hangoutsالمخصصة للهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS باتت تحتوي على أيقونة خاصة تسمح للمستخدمين بالتحول إلى تطبيق Google Meetلإجراء مكالمات الفيديو الجماعية.

وكانت غوغل قد ذكرت في تدوينة لها على الإنترنت بأنها واعتبارا من العام القادم ستبدأ بإيقاف حسابات مستخدمي تطبيق Hangoutsالشهير للمراسلة، لتنقل حسابات المستخدمين تدريجيا إلى تطبيق Google Chat، وأن المستخدمين سيستفيدون من ميزات التطبيق الأخير بشكل مجاني بالرغم من أن هذه الخدمات كانت مدفوعة في السابق.

المصدر: RT

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