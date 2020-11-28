وزير الخارجية: العلاقة مع واشنطن ستكون أكثر سلاسة خلال إدارة بايدن

2020/11/28 | 01:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع وزير الخارجية، فؤاد حسين، ان تكون العلاقة بين العراق وأمريكا "أكثر سلاسة" بين البلدين خلال إدارة الرئيس المنتخب جوزيف بايدن.

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