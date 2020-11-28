2020/11/28 | 01:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيويورك تايمز:اسرائيل وراء عملية اغتيال محسن فخري زادة طهران- واشنطن – الزمان توعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بـ»انتقام قاسٍ» من المسؤولين عن اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة الجمعة قرب طهران.
وقال اللواء محمد حسين باقري في تغريدة عبر تويتر نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، إن عملية الاغتيال شكلت ضربة «مرّة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تقر بمرارة الضربة وقوتها وتتوعد بالانتقام القاسي من قتلة عالمها النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال اللواء محمد حسين باقري في تغريدة عبر تويتر نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، إن عملية الاغتيال شكلت ضربة «مرّة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تقر بمرارة الضربة وقوتها وتتوعد بالانتقام القاسي من قتلة عالمها النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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