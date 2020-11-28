2020/11/28 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ ‬تايمز‭:‬اسرائيل‭ ‬وراء‭ ‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬محسن‭ ‬فخري‭ ‬زادة طهران‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ توعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بـ»انتقام‭ ‬قاسٍ‮»‬‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬اغتيال‭ ‬العالم‭ ‬النووي‭ ‬البارز‭ ‬محسن‭ ‬فخري‭ ‬زادة‭ ‬الجمعة‭ ‬قرب‭ ‬طهران‭.‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬باقري‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬الاغتيال‭ ‬شكلت‭ ‬ضربة‭ ‬‮«‬مرّة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران‭ ‬تقر‭ ‬بمرارة‭ ‬الضربة‭ ‬وقوتها وتتوعد‭ ‬بالانتقام‭ ‬القاسي‭ ‬من‭ ‬قتلة‭ ‬عالمها‭ ‬النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران‭ ‬تقر‭ ‬بمرارة‭ ‬الضربة‭ ‬وقوتها وتتوعد‭ ‬بالانتقام‭ ‬القاسي‭ ‬من‭ ‬قتلة‭ ‬عالمها‭ ‬النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).